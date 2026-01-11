Bari, salvato un pastore tedesco da una situazione di grave maltrattamento: “Uno sguardo che racconta l’orrore”

BARI – Uno sguardo che colpisce dritto al cuore e racconta, senza bisogno di parole, una storia di sofferenza. È quello del pastore tedesco la cui fotografia è stata diffusa nelle scorse ore dai responsabili del canile sanitario di Bari, dove l’animale è stato condotto dopo essere stato sottratto a una situazione di grave incuria e maltrattamenti.

Il cane, secondo quanto riferito dagli operatori, era stato abbandonato dai suoi stessi proprietari all’interno di un recinto in condizioni igienico-sanitarie drammatiche, completamente invaso da escrementi. Un contesto incompatibile con il benessere animale, che ha reso necessario un intervento urgente per metterlo in salvo.

«Storie di ordinaria follia e maltrattamenti perpetrati ai danni di chi non può assolutamente difendersi», scrivono dal canile in un post di denuncia, auspicando che sull’episodio si attivino i carabinieri e la polizia locale affinché vengano valutate eventuali responsabilità penali.

Attualmente il pastore tedesco si trova al sicuro presso la struttura sanitaria, dove è seguito dal personale veterinario. Le sue condizioni richiederanno ulteriori cure e un percorso di recupero, sia fisico che comportamentale, dopo quanto subito.

L’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sulla necessità di contrastare con fermezza l’abbandono e il maltrattamento degli animali, fenomeni purtroppo ancora troppo diffusi, e sull’importanza delle segnalazioni e dell’intervento tempestivo delle istituzioni competenti.