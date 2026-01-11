Leonardo Bove, sedicenne milanese ferito nel rogo di Crans-Montana, trasferito a Niguarda

MILANO – È atteso per questa sera all’Ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, il sedicenne milanese rimasto ferito nell’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Il ragazzo era stato inizialmente ricoverato in una struttura sanitaria a Zurigo.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, “abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”.

Nel pomeriggio di domenica, l’elicottero di AREU della base di Bergamo, con a bordo l’equipe sanitaria, è partito verso Zurigo per trasportare il giovane ferito. Bertolaso ha precisato che si attende l’arrivo a Niguarda entro la serata di oggi.

Il trasferimento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire al sedicenne cure specialistiche adeguate, a seguito delle gravi ustioni riportate nell’incendio, che ha colpito anche altre persone. L’arrivo a Milano permetterà di proseguire con terapie avanzate e monitoraggio costante, in un contesto ospedaliero attrezzato per casi di alta complessità.

Le autorità sanitarie lombarde e svizzere hanno coordinato il trasferimento con attenzione massima alla sicurezza e alle condizioni cliniche del ragazzo, mentre familiari e amici attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.