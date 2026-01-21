Bari: tre arresti per spaccio di droga, sequestrati 80.000 euro e una pistola

BARI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, supportati dal Nucleo Cinofili di Modugno, hanno arrestato tre uomini (tra i 22 e i 37 anni) in flagranza di reato, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso i tre durante le fasi di vendita e acquisto di droga, recuperando anche circa 80.000 euro in contanti. Durante le operazioni è stata sequestrata una pistola calibro 7,65, rinvenuta in un luogo nella disponibilità di uno degli indagati.

Tutti e tre sono stati portati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.