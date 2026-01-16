Barletta, al Teatro Curci in scena "La morte ovvero il pranzo della domenica"





Prosegue la Stagione Teatrale 2025/26 di Barletta con un appuntamento di teatro contemporaneo di forte intensità emotiva e poetica. Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 20:30 va in scena al Teatro Curci La morte ovvero il pranzo della domenica, ideato, scritto e diretto da Mariano Dammacco, produzione Compagnia Diaghilev – Dammacco/Balivo.

Lo spettacolo, interpretato da Serena Balivo, conduce il pubblico all’interno di un rito intimo e universale: il pranzo della domenica. Un momento familiare che, in scena, diventa il luogo dell’ultima attesa, del congedo e della separazione. Una coppia di anziani e la loro figlia si ritrovano insieme in un tempo sospeso, in cui la quotidianità si intreccia con il pensiero della fine.

La morte ovvero il pranzo della domenica è un invito a partecipare a un addio appassionato e al tempo stesso ironico, capace di restituire la bellezza della vita proprio nel momento della sua fragilità estrema. Il lavoro di Dammacco scava con delicatezza nella forza nascosta dell’amore familiare: l’amore tra vecchi sposi, tra genitori e figli, fatto di silenzi, pudore e gesti minimi, ma profondamente necessari.

La drammaturgia e la regia si accompagnano a un raffinato impianto visivo e sonoro, con musiche originali di Marcello Gori e la consulenza per spazio e luci di Vincent Longuemare, dando vita a una scena essenziale e intensa, che amplifica la dimensione emotiva del racconto.

