Inter, la notte di Esposito e una vittoria che parla di numeri

MILANO - Una vittoria di misura, ma pesantissima. L’Inter supera il Lecce 1-0 nel recupero della 16ª giornata di Serie A grazie al gol di Pio Esposito nella ripresa e consolida il primato in classifica con 46 punti.

A San Siro decide ancora una volta la solidità del gruppo nerazzurro, confermata da numeri e statistiche che raccontano la partita e il momento della squadra.

Con il successo contro il Lecce, l’Inter ha raggiunto almeno 15 vittorie dopo le prime 20 gare stagionali di Serie A solo per la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Un traguardo che mancava dalla scorsa stagione, quando i nerazzurri arrivarono a quota 16.

La gara contro i salentini ha rafforzato ulteriormente la solidità difensiva: il Lecce è infatti diventato una delle sole due squadre – insieme al Como – contro cui l’Inter vanta la più lunga striscia aperta di clean sheet consecutivi in Serie A, sei con entrambe. Non solo: l’Inter è la prima formazione contro cui il Lecce ha perso senza segnare per almeno cinque trasferte di fila nel massimo campionato.

A livello di confronti diretti, si tratta della seconda volta in Serie A che l’Inter infila sette vittorie consecutive contro il Lecce, dopo la serie registrata tra il 1991 e il 1999.

Nel finale di gara i nerazzurri continuano a fare la differenza: l’Inter è la squadra che ha segnato più reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (dal 76° al 90°), con 10 gol all’attivo. Un dato che si accompagna a quello dei clean sheet: l’Inter è, insieme alla Lazio, una delle due formazioni con più partite senza subire gol in questa Serie A, 10 in totale.