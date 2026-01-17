Barletta, al Teatro Curci “La morte ovvero il pranzo della domenica” con Mariano Dammacco e Serena Balivo

ph_Angelo Maggio

BARLETTA - Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 20.30, arriva al Teatro Curci di Barletta lo spettacolo, portato in scena da Mariano Dammacco e Serena Balivo per la Compagnia Diaghilev.

Finalista al Premio Ubu 2024 per il miglior nuovo testo italiano, l’opera affronta con leggerezza e profondità il tema della morte, osservata attraverso il rito domestico e universale del pranzo della domenica. Serena Balivo, Premio Ubu come migliore attrice under 35, interpreta una donna che accompagna i genitori ultranovantenni in un congedo inevitabile, con pudore, ironia e amore.

Mariano Dammacco costruisce uno spazio scenico essenziale, dove parola, gesto, luce e oggetto diventano strumenti poetici di una narrazione che unisce tenerezza, dissacrazione e rigore. Ne nasce uno spettacolo lieve e toccante, che trasforma l’ultima separazione in un atto di intima bellezza.

Dammacco e Balivo confermano così una delle ricerche più coerenti del teatro contemporaneo italiano, basata su drammaturgie originali e su un’idea di teatro d’arte insieme accessibile e profondamente emotiva.