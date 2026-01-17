Monopoli, alla Biblioteca Rendella l’incontro con lo scrittore Francesco Rossiello

MONOPOLI – Domenica 25 gennaio, alle ore 17.30, la Biblioteca Civica Rendella di Monopoli ospiterà lo scrittore, autore del libro “L’alba di cui sono grato” (seconda edizione, Les Flâneurs Edizioni).

L’incontro sarà dedicato a una riflessione sui temi della psiche, della malattia e della speranza, con un focus particolare sul Morbo di Huntington, affrontati attraverso le storie e le testimonianze raccolte nel volume.

Dopo i saluti istituzionali di Rosanna Perricci, assessora alla Cultura del Comune di Monopoli, e di Daniela Izzo, presidente del Rotary Club di Monopoli, dialogheranno con l’autore il dottor Cosimo Diroma, direttore facente funzioni dell’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale “San Giacomo”, e la dottoressa Angela Troiani, dirigente medico psichiatra psicoterapeuta dell’ASL Bari.

Ad arricchire l’appuntamento contribuiranno le letture dell’attore Paolo Panaro, gli interventi poetici di Maria Grazia Palazzo, Elisabetta Stragapede e Teresa Tropiano, accompagnati al pianoforte dal giovane talento monopolitano Cosimo Ladogana. Il dibattito sarà moderato da Nicolò De Lauro, docente, e da Francesco Pepe, giornalista Media Group.

L’iniziativa, curata da Cosimo Mimmo Panaro con la collaborazione di Valentina Vignoli, è realizzata con il supporto dell’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Monopoli, del Conservatorio “Nino Rota”, del Rotary Club Monopoli e di LIHR – Fondazione Italiana per la Ricerca sul Morbo di Huntington.