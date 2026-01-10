Bilancio positivo per il tour natalizio di Angela Piaf: Micky Sepalone “Estremamente soddisfatti, siamo pronti a ripartire”
BARI – Si chiude con grande soddisfazione l’edizione 2025 del tour “Angela Piaf e la Magia del Natale”, che ha scaldato le piazze di Puglia e delle regioni limitrofe, dal Molise al Brindisino, passando per il Gargano, Foggia e i Monti Dauni, con una puntatina anche nel Lazio. Il progetto, ideato e curato da Micky Sepalone, giunto alla sua quinta stagione, ha trasformato ancora una volta le piazze in luoghi di incontro, festa e condivisione, nonostante il meteo non sempre clemente.
Il merito principale va alla voce elegante di Angela Piaf, che ha incantato il pubblico con interpretazioni raffinate e coinvolgenti, capaci di mettere d’accordo generazioni diverse. Nel repertorio spiccano brani intramontabili come White Christmas, Jingle Bell Rock, Happy Xmas, A Natale puoi, Last Christmas e Feliz Navidad, rendendo ogni concerto un viaggio emozionale fatto di nostalgia, calore e autentica atmosfera natalizia.
Il format del tour, completamente gratuito per il pubblico, ha visto al fianco di Angela Piaf una squadra artistica di qualità: Francesco Genovese (batteria), Enzo Toscano (basso), Yuri Pippo (chitarra elettrica e acustica), Giuseppe Fabrizio (direzione musicale, pianoforte e synth), Emanuele Acucella (sax), Emmanuel e Christian Venturini (regia e luci) e Vittorio Paolo Marino (tecnico di palco). Lo spettacolo ha unito musica e suggestioni visive, con neve artificiale, effetto fumo, bolle di sapone fumanti, la casetta di Babbo Natale e la cassetta per le letterine, oltre a Santa Klaus e l’Elfo che hanno distribuito zucchero filato e gadget, ricreando un’autentica atmosfera del Polo Nord.
«Portare la mia musica e il racconto del Natale tra le famiglie e i bambini è stata un’emozione indescrivibile – racconta Angela Piaf –. Nonostante il freddo, il calore che ho ricevuto nelle piazze del Centro-Sud è stato immenso. Vedere gli occhi dei più piccoli brillare davanti alla nostra atmosfera del Polo Nord è il regalo più bello».
Il tour ha rappresentato anche una vetrina di promozione territoriale, valorizzando borghi e centri storici e rafforzando la collaborazione tra enti, associazioni e operatori culturali.
«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti – commenta il direttore artistico Micky Sepalone –. Il progetto cresce costantemente dal 2021 ed è ormai un appuntamento consolidato nei territori. La risposta del pubblico è stata straordinaria, segno della qualità della proposta che unisce musica e spettacolo immersivo. Ma non ci fermiamo: siamo già pronti a ripartire con i concerti di Carnevale e stiamo definendo i dettagli del tour estivo della ‘Canta Napoli Band’, che promette numerose date e grandi novità».
L’edizione 2025 conferma quindi la solidità di un progetto made in Puglia che parla al cuore della gente, unendo intrattenimento, cultura e magia natalizia.