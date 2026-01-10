Bilancio positivo per il tour natalizio di Angela Piaf: Micky Sepalone “Estremamente soddisfatti, siamo pronti a ripartire”

BARI – Si chiude con grande soddisfazione l’edizione 2025 del tour, che ha scaldato le piazze di Puglia e delle regioni limitrofe, dal Molise al Brindisino, passando per il Gargano, Foggia e i Monti Dauni, con una puntatina anche nel Lazio. Il progetto, ideato e curato da, giunto alla sua quinta stagione, ha trasformato ancora una volta le piazze in luoghi di, nonostante il meteo non sempre clemente.

Il merito principale va alla voce elegante di Angela Piaf, che ha incantato il pubblico con interpretazioni raffinate e coinvolgenti, capaci di mettere d’accordo generazioni diverse. Nel repertorio spiccano brani intramontabili come White Christmas, Jingle Bell Rock, Happy Xmas, A Natale puoi, Last Christmas e Feliz Navidad, rendendo ogni concerto un viaggio emozionale fatto di nostalgia, calore e autentica atmosfera natalizia.

Il format del tour, completamente gratuito per il pubblico, ha visto al fianco di Angela Piaf una squadra artistica di qualità: Francesco Genovese (batteria), Enzo Toscano (basso), Yuri Pippo (chitarra elettrica e acustica), Giuseppe Fabrizio (direzione musicale, pianoforte e synth), Emanuele Acucella (sax), Emmanuel e Christian Venturini (regia e luci) e Vittorio Paolo Marino (tecnico di palco). Lo spettacolo ha unito musica e suggestioni visive, con neve artificiale, effetto fumo, bolle di sapone fumanti, la casetta di Babbo Natale e la cassetta per le letterine, oltre a Santa Klaus e l’Elfo che hanno distribuito zucchero filato e gadget, ricreando un’autentica atmosfera del Polo Nord.

«Portare la mia musica e il racconto del Natale tra le famiglie e i bambini è stata un’emozione indescrivibile – racconta Angela Piaf –. Nonostante il freddo, il calore che ho ricevuto nelle piazze del Centro-Sud è stato immenso. Vedere gli occhi dei più piccoli brillare davanti alla nostra atmosfera del Polo Nord è il regalo più bello».

Il tour ha rappresentato anche una vetrina di promozione territoriale, valorizzando borghi e centri storici e rafforzando la collaborazione tra enti, associazioni e operatori culturali.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti – commenta il direttore artistico Micky Sepalone –. Il progetto cresce costantemente dal 2021 ed è ormai un appuntamento consolidato nei territori. La risposta del pubblico è stata straordinaria, segno della qualità della proposta che unisce musica e spettacolo immersivo. Ma non ci fermiamo: siamo già pronti a ripartire con i concerti di Carnevale e stiamo definendo i dettagli del tour estivo della ‘Canta Napoli Band’, che promette numerose date e grandi novità».

L’edizione 2025 conferma quindi la solidità di un progetto made in Puglia che parla al cuore della gente, unendo intrattenimento, cultura e magia natalizia.