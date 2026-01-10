Novoli si accende con La Fòcara 2026: radici di fuoco, arte, musica e tradizione

ph_Daniele Raho

NOVOLI – Prende il via domani a Novoli la rassegna, la festa in onore di Sant’Antonio Abate che quest’anno celebra una nuova edizione ricca di appuntamenti culturali, artistici e musicali, fino al 25 gennaio.

La giornata inaugurale, domenica 11 gennaio, sarà intensa e variegata: si parte la mattina con la manifestazione podistica “Corri Sant’Antonio” organizzata da Avis Sport, con raduno alle ore 9 in via Salice, per poi proseguire alle 10.30 con il vernissage della mostra “Rosso Fuoco Rubedo” al Palazzo Baronale. La collettiva, a cura di Gianni De Serio e Massimo Nardi, raccoglie opere di 32 artisti nazionali realizzate con tecniche che spaziano dalla grafica alla scultura, con performance musicale di Alberto De Matteis e Simone Barletta, studenti del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

In serata, alle 19, inaugura l’altra mostra, “Il legno si risveglia”, all’ex Mercato coperto. Le sculture lignee esposte nascono da un percorso di rigenerazione professionale, ambientale e sociale del territorio colpito dalla Xylella e propongono una riflessione poetica sulla trasformazione della materia.

Sempre domenica, alle 12, è in programma la presentazione della prima edizione del Novoli Fòcara Comix, diretta da Dalila Arnesano. Il progetto partirà a marzo con incontri nelle scuole e culminerà il 23 e 24 maggio con eventi, concerti, spettacoli e workshop per tutte le età. Tra i temi centrali, la sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo.

Alle 17.30, all’ex Mercato coperto, il talk “Della terra e dell’acqua: sistemi idrici, riforestazione e rinascita” proporrà interventi di esperti e attivisti, con la proiezione del documentario Le acque effimere di Padula Mancina. La giornata si chiuderà al Teatro Comunale con lo spettacolo “Deserti. Il bene nel male”, viaggio musicale e teatrale tra fede, prova e trasformazione.

Nei giorni successivi, la rassegna offrirà altri eventi di rilievo:

Lunedì 12 gennaio , omaggio a Fabrizio De André con il concerto per pianoforte solo di Scipione Sangiovanni, “S’i’ fosse foco”.

, omaggio a Fabrizio De André con il concerto per pianoforte solo di Scipione Sangiovanni, "S'i' fosse foco". Martedì 13 gennaio, presentazione e degustazione dei nuovi PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali salentini, tra cui gli "gnocculi di Sant'Antonio", recentemente riconosciuti dal progetto QBO.





