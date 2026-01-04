Bitonto, Palombaio e Mariotto: con l’Epifania si chiude il Magico Natale 2025

BITONTO – Si avvia alla conclusione il, il ricco cartellone di eventi natalizi che ha animato Bitonto e le sue frazioni nelle ultime settimane. L’Epifania sarà la giornata conclusiva, con rievocazioni, spettacoli e animazioni dedicate a grandi e piccini, tra tradizione, cultura e intrattenimento.

Ultimi appuntamenti a Bitonto

Questa sera, in piazza Cavour alle 20, riprende la musica live con gli Young Boomers, mentre alla parrocchia del Santissimo Sacramento riapre il presepe vivente “Non c’era posto per loro … e oggi?”, dalle 18 alle 21. Ripartono anche i mercatini artigianali, per chiudere lo shopping natalizio in città.

Domani, 5 gennaio, le attività per i più piccoli si concentrano nella villa comunale, con le letture animate a cura dell’associazione culturale “Fatti d’arte”. Nel pomeriggio, tornano le visite guidate sul tema “Piccoli altari, grandi storie: la natività tra le vie di Bitonto”, organizzate dalla cooperativa Argo Puglia. La serata si chiuderà in piazza Cavour con il concerto di “Natale in Soul”.

Epifania tra Palombaio e Mariotto

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, le celebrazioni si sposteranno anche nelle frazioni. A Palombaio, sarà possibile visitare il presepe vivente di Parco Vacca. Alle 12, in piazza Milite Ignoto, è prevista la lettura animata “La cena di Babbo Natale” dell’associazione “Fatti d’arte”. Sempre a Palombaio, dalle 10.30, si terrà la rievocazione dei Re Magi in via San Gaspare Bertoni, presso l’oratorio omonimo.

A Mariotto, alle 11.30, spazio allo spettacolo “Enjoy the Christmas”, a cura dell’associazione “La Chimera”. Infine, a Bitonto, la Befana farà visita ai bambini in piazza Cavour, dalle 10.30 alle 12, tra musica, animazioni e dolcetti.

Con queste iniziative, il Magico Natale 2025 si concluderà celebrando la tradizione, la comunità e la gioia della festa in tutta la città e nelle sue frazioni.



