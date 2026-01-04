Epifania 2026: arriva freddo, piogge e neve fino in pianura al Centro-Sud

BERGAMO - Secondo 3bmeteo.com, l’Epifania porterà un’intensa ondata di maltempo sull’Italia centro-meridionale, accompagnata da freddo e nevicate anche a bassa quota. Manuel Mazzoleni di 3bmeteo spiega che “una nuova saccatura colma di aria artica raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione, con maltempo al Centro-Sud almeno fino all’8 gennaio. Il Nord resterà sostanzialmente all’asciutto, fatta eccezione per qualche fenomeno sulla Romagna e deboli nevicate sulle Alpi di confine”.

Freddo e venti forti

L’arrivo dell’aria fredda dal Nord Europa determinerà un vortice depressionario che provocherà temperature in calo e venti tesi o forti di Grecale e Maestrale in gran parte della Penisola. “I fenomeni interesseranno soprattutto le regioni centro-meridionali, con rovesci o temporali a tratti sul medio versante adriatico e sulle aree tirreniche”, precisa Mazzoleni.

Neve anche in pianura

La quota neve scenderà progressivamente fino a interessare anche i fondovalle e, in alcune zone, le pianure tra Romagna e alte Marche. Nella giornata dell’Epifania si prevedono nevicate su: Rimini, Urbino, L’Aquila, Sulmona, Campobasso, Avellino, Potenza, Altamura, San Giovanni in Fiore e Nuoro. Mercoledì i fiocchi raggiungeranno le basse Marche, l’interno dell’Abruzzo e l’Appennino laziale orientale, mentre giovedì il vortice si sposterà verso Levante, interessando Puglia, Basilicata e Sicilia a quote collinari o leggermente inferiori.

Temperature sotto la media

Il calo termico interesserà tutta l’Italia, con massime tra 3 e 8°C al Centro-Nord per l’Epifania e ancora più miti al Sud (17-20°C). Tra mercoledì e giovedì il freddo raggiungerà anche le regioni meridionali, con valori massimi sotto i 10°C e gelate diffuse al Centro-Nord, accentuate dalla ventilazione intensa.

In sintesi, la Befana 2026 porterà sull’Italia un mix di freddo, neve e vento: condizioni da prestare attenzione, soprattutto nelle zone collinari e montane, ma con qualche sorpresa anche nelle pianure del Centro-Sud.