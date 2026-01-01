Coldiretti, Capodanno: spesi 2,7 miliardi a tavola









Per festeggiare il Capodanno gli italiani hanno speso quest’anno circa 2,7 miliardi di euro nelle case o fuori nei ristoranti, negli agriturismi o nei locali appositamente allestiti. È il consuntivo di Coldiretti e Ixè sul cenone, con una media di 7 commensali e un budget cresciuto del 7% rispetto all’anno precedente.

La maggioranza festeggia tra le mura domestiche:

Quasi 42 milioni di italiani hanno festeggiato tra le mura domestiche, proprie o di parenti e amici, tra convivialità e buona tavola. Ma c’è stato anche un 16% che ha consumato il cenone fuori casa.

Agriturismi in forte aumento:

Oltre 400mila le presenze in agriturismo, secondo Terranostra Campagna Amica, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno. Un boom trainato dalla sempre più variegata offerta proposta dalle quasi 26mila strutture attive.

Spumante protagonista della notte di San Silvestro:

Con i tappi saltati a Capodanno sono salite a oltre 100 milioni le bottiglie di spumante italiano stappate durante le feste.

Lenticchie, cotechino e riti della tradizione:

Ma il cenone del 31 dicembre ha rappresentato anche il tradizionale picco del consumo di una discreta parte degli oltre sei milioni di chili di lenticchie del raccolto nazionale, secondo Coldiretti, oltre che di quella di cotechino. In tavola sono finiti quelli certificati Igp come il Cotechino e Zampone di Modena e quelli artigianali, acquistati direttamente dagli allevatori, in azienda o nei mercati di Campagna Amica. Buona anche la presenza dell’uva, consumata secondo la tradizione come portafortuna, al pari delle lenticchie. Un rito scaramantico ormai radicato nella tradizione italiana.