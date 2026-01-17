Brindisi, cane salvato sulla statale 379 grazie all’intervento della polizia

BRINDISI - Qualche giorno fa un pastore tedesco camminava spaventato e disorientato quasi al centro della statale 379, mettendo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti. Una pattuglia della polizia è intervenuta tempestivamente.

Gli agenti, utilizzando il dispositivo “safety car”, hanno rallentato il traffico in sicurezza e il capopattuglia è riuscito a tranquillizzare e avvicinare il cane, mettendolo in salvo. Successivamente, la polizia ha rintracciato la proprietaria, che cercava disperatamente l’animale. I due sono finalmente stati ricongiunti.