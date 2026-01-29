Palazzo Pesce a Mola di Bari: concerti e omaggi alla grande musica italiana e internazionale

MOLA DI BARI - Prosegue aa Mola di Bari la stagione di concerti e spettacoli musicali, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al grande repertorio italiano e internazionale.

Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.00, la serata sarà dedicata alla musica cantautorale genovese con “La scuola Genovese: Biondi, Tenco, De André, Paoli”, interpretata da Mario Rosini voce e pianoforte, che proporrà una rilettura dei capolavori del panorama musicale ligure.

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 alle ore 21.00, in programma “Senza fine – Omaggio a Ornella Vanoni”, con Stefania Dipierro alla voce e Piero Vincenti al pianoforte. Lo spettacolo celebra la carriera della celebre interprete italiana, icona della musica e dell’immagine femminile dagli anni ’50 a oggi.

Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.00, sarà la volta di “Note di Puglia – Suoni, voci e storie dal tacco d’Italia”, con Rosanna D’Ecclesiis voce e Gennaro Lenato pianoforte, un viaggio musicale tra le radici della tradizione pugliese e i grandi autori che hanno intrecciato la loro storia con la regione.

Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21.00, il trio Marilyn, con Sara Rotunno voce, Dino Plasmati chitarra e Vittorio Palmisano all’organo hammond, proporrà un omaggio alla musica dell’attrice e cantante Marilyn Monroe, rileggendo i brani più iconici della sua carriera in una formazione originale.

Venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 21.00, appuntamento con “Swing & Seltz – La musica di Sergio Caputo”, con Piero Rinaldi voce, Gianni Binetti sax e Leo Torres pianoforte, che proporranno nuovi arrangiamenti dei più celebri brani del cantautore romano.

Infine, sabato 14 febbraio 2026 alle ore 21.00, “Love Songs”, con Lisa Manosperti voce e Andrea Gargiulo pianoforte, offrirà un percorso musicale sull’amore in tutte le sue sfaccettature, con brani di Pino Daniele, George Gershwin, Duke Ellington, Sting, Lucio Dalla e altri grandi autori.

Tutti gli spettacoli si terranno nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce e rappresentano un’occasione per vivere la musica dal vivo, tra grandi interpreti e repertori che hanno segnato la storia della canzone italiana e internazionale.