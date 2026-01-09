Tragico incidente a Pozzuolo Martesana: muore a 28 anni Emanuele Visconti

MILANO – È morto ieri sera Emanuele Visconti, 28 anni, originario di Scorrano, travolto in un tragico incidente stradale lungo una strada provinciale vicino al cimitero di Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, da circa un anno trasferitosi al nord per motivi di lavoro, stava attraversando la strada quando è stato investito da una Mazda 2 guidata da una donna di 53 anni. L’impatto è stato violentissimo: Emanuele è stato sbalzato per diversi metri ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Visconti lavorava come controllore della sosta per Atm, l’azienda dei trasporti milanese, e lascia amici e colleghi profondamente scossi per la sua prematura scomparsa.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le dinamiche dell’incidente.