Casamassima, donna trovata morta in casa: accanto a lei il suo cagnolino

CASAMASSIMA – Macabra scoperta ieri a Casamassima, dove una donna è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. A vegliare sul corpo, secondo quanto riportato, c’era il suo cagnolino.

La donna non dava notizie di sé da cinque giorni; gli accertamenti sul decesso indicano che la morte risale a qualche giorno fa.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati per la sua assenza e il silenzio proveniente dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per i primi rilievi.

Le autorità stanno valutando le cause del decesso e ulteriori dettagli saranno comunicati al termine degli accertamenti.