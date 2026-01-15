Casamassima, veglia per cinque giorni la padrona morta in casa: Akita ora cerca una nuova famiglia

CASAMASSIMA – Ha vegliato per cinque lunghissimi giorni la sua padrona, rimasta senza vita all’interno dell’abitazione di via Turi. Ora Akita, una cagnolina rimasta improvvisamente sola, cerca una nuova famiglia che possa accoglierla e offrirle una seconda possibilità.

Il corpo della donna è stato ritrovato ieri, dopo che da giorni non si avevano più notizie di lei. A seguito di una segnalazione sono intervenuti sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118. Una volta entrati nell’abitazione, è stata fatta la tragica scoperta.

Accanto al corpo c’era Akita, rimasta nella casa per giorni, senza allontanarsi. La cagnolina è stata successivamente affidata in via temporanea a una clinica veterinaria convenzionata, in attesa di trovare una nuova sistemazione.

La sua storia è stata raccontata in un appello pubblicato sui social da Casamassima Rep: «Per cinque lunghissimi giorni è rimasta lì, nella casa di via Turi, a fare la guardia al corpo ormai privo di vita della persona che era tutto il suo mondo. Non voleva andarsene. Non voleva lasciare quella casa».

Un’immagine che ha profondamente colpito chi è intervenuto. «Chi ha assistito alla scena non la dimenticherà facilmente: Akita non capiva, o forse capiva fin troppo bene. Ha protetto, aspettato, resistito. Fino alla fine», si legge ancora nel messaggio. «Ora Akita è sola perché ha perso il suo mondo. E merita molto più della pietà di un momento: merita una nuova famiglia, una seconda possibilità, qualcuno che le insegni che l’amore non è finito».

L’appello è rivolto alla comunità di Casamassima e non solo, affinché qualcuno possa farsi avanti e offrire ad Akita una nuova casa. «Mettiamo alla prova il cuore dei casamassimesi – conclude il post – perché Akita ha già dimostrato di avere il suo».