Morto a Napoli Francesco Paolo Casavola, ex presidente della Corte Costituzionale

NAPOLI – Lutto nel mondo della magistratura e della cultura giuridica. È scomparso a Napoli Francesco Paolo Casavola, originario di Taranto, ex presidente della Corte Costituzionale, storico del Diritto romano e docente universitario a Bari e Napoli. Avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 12 gennaio.

Casavola ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: è stato Garante per l’editoria e la radiodiffusione, presidente del Comitato nazionale per la bioetica e dell’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani.

Nato a Taranto il 12 gennaio 1931 in via Anfiteatro 44, Casavola era ricordato come “giurista illustre, colto e raffinato” dal sindaco di Taranto Piero Bitetti. “Ha formato generazioni di studiosi e contribuito in maniera significativa alla loro crescita professionale. Il patrimonio umano e accademico non va disperso. Faremo in modo di ricordarlo adeguatamente. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”, ha dichiarato il primo cittadino.

La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera dedicata alla magistratura, all’insegnamento e alla promozione della cultura giuridica in Italia.