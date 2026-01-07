Prima neve del 2026 in Puglia e Basilicata: fiocchi imbiancano i Monti Dauni e i rilievi lucani

BARI - Come previsto dalle previsioni meteo, la prima neve dell’anno è arrivata anche in Puglia, interessando principalmente la provincia di Foggia. I fiocchi stanno imbiancando Alberona, piccolo borgo situato a oltre 700 metri di altitudine sui Monti Dauni. Nevica anche a Faeto e in alcune zone del Gargano, mentre le prossime ore saranno caratterizzate da una doppia allerta della Protezione Civile per rischio idrogeologico e neve.

Anche in Basilicata le temperature in calo hanno portato la neve sui rilievi regionali. Una coltre bianca ha ricoperto zone come Piano Pedarreto, in territorio di Rotonda, offrendo l’occasione per organizzare attività invernali all’aperto, dalle escursioni guidate alle ciaspolate, in totale sicurezza e immersi nel paesaggio montano imbiancato.

Il fenomeno conferma l’ingresso dell’inverno e invita a prestare attenzione sulle strade e nelle zone collinari e montane, dove il manto nevoso potrebbe rendere più complicati gli spostamenti.