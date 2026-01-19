La salentina Ginevra Sergio conquista pubblico e Coach a The Voice Kids

Sabato 17 gennaio 2026, durante la seconda puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids, Ginevra Sergio ha conquistato pubblico e Coach con una intensa interpretazione di “Amare” de La Rappresentante di Lista. Davanti alla giuria composta da Clementino, Rocco Hunt, Loredana Bertè, Arisa e Nek, la giovane artista ha emozionato tutti, dimostrando grande maturità vocale e presenza scenica.

Ginevra ha 13 anni e arriva dalla provincia di Lecce. Si avvicina alla danza fin da piccolissima, studiando classico e contemporaneo, disciplina che predilige perché, proprio come il canto, le permette di esprimere liberamente le proprie emozioni. Vive con il papà Diego, la mamma Eliana e il cagnolino Dante, con cui condivide momenti di quotidiana complicità. Con la mamma ha un rapporto profondo e autentico, a volte ironicamente definito “come cane e gatto”, ma segnato da un legame speciale suggellato da una promessa: al compimento dei 18 anni si tatueranno insieme una chiave di sol, simbolo del loro amore per la musica.

Il successo ottenuto sul palco di The Voice Kids è il risultato di talento naturale, dedizione e disciplina, maturati attraverso un percorso artistico strutturato e costante. Ginevra segue percorsi di formazione con professionisti del settore canoro e discografico, tra cui il produttore Matteo Tateo e la cantante, compositrice e autrice Clelia Scalzo. Frequenta inoltre l’Accademia Metropolis di Lecce, dove è seguita dalla vocal coach Barbara Pedone.

Un impegno continuo che, unito alla sua spiccata sensibilità artistica, le ha permesso di arrivare pronta su uno dei palchi più importanti della televisione italiana. Con questa esibizione, Ginevra Sergio conquista il Superpass di Arisa, accedendo direttamente alla finale ed entrando ufficialmente a far parte del #TeamArisa.