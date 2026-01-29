“Co-Crea Putignano”: al via il processo partecipato per lo sviluppo della città

PUTIGNANO – Hanno preso il via questa settimana i tavoli tematici del progetto, il percorso partecipativo promosso dal Comune di Putignano insieme alla cooperativa sociale, aderente al consorzio Oltre, che mira a coinvolgere cittadini, imprese, associazioni, istituzioni e Terzo Settore nella costruzione di proposte condivise per lo sviluppo della città.

Dopo la presentazione dello scorso dicembre, il progetto entra nel vivo con i primi due tavoli: Welfare generativo e Innovazione tecnologica e impresa, ospitati presso la Biblioteca Comunale “Filippo Angelini De Miccolis” in via Castello 26. Gli incontri si svolgono dalle 16.30 alle 19.30 e sono coordinati da facilitatori esperti: Maria Sasso e Nicla Roberto per il Welfare generativo, Piergiuseppe Laera e Michele Capriati per Innovazione tecnologica e impresa.

Il tavolo sul Welfare generativo mira a promuovere politiche che favoriscano la conciliazione tra vita privata e lavoro, sostenendo famiglie e persone in condizioni di vulnerabilità. Dalle prime discussioni sono emerse alcune criticità trasversali del sistema di welfare locale, tra cui la necessità di rafforzare la formazione e la consapevolezza su temi come violenza di genere e disabilità, potenziare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa, e valorizzare la rete di servizi già attiva sul territorio. L’obiettivo è trasformare il welfare in un sistema realmente generativo, basato sulla corresponsabilità sociale e la collaborazione continuativa tra istituzioni, cittadini, associazioni e Terzo Settore, come ha spiegato l’assessore comunale Gianluca Miano. I prossimi incontri sul tema sono previsti per martedì 3 febbraio e venerdì 13 febbraio.

Il tavolo sull’Innovazione tecnologica e impresa esplora invece le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per lavoro, occupazione e riduzione del divario digitale, con incontri programmati per venerdì 30 gennaio, lunedì 9 febbraio e giovedì 12 febbraio.

Gli altri due tavoli tematici – Welfare abitativo e Protagonismo giovanile – avranno il calendario degli incontri comunicato a breve, con l’obiettivo di sviluppare piani strategici che guideranno l’azione dell’Amministrazione comunale e consentiranno di co-programmare interventi concreti per la comunità.

«Quello avviato è un percorso fondamentale per la città – ha dichiarato il sindaco Michele Vinella – perché permette di costruire azioni efficaci partendo dalla conoscenza diretta del contesto e dei bisogni di chi vive quotidianamente la città. Putignano è chiamata a ripensarsi e a definire che tipo di comunità vuole diventare».

Il progetto “Co-Crea Putignano” è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, volto a sostenere processi partecipativi che consentono ai cittadini di prendere parte alle decisioni pubbliche.