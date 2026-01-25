Giornata della Memoria: dalla Puglia una riflessione musicale sulla Shoah

BARI - In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, arriva dalla Puglia un contributo artistico dedicato alla riflessione sulla Shoah: Passaggio ad Auschwitz, brano per pianoforte del compositore pugliese Roberto Fasciano.

La composizione trae ispirazione da Auschwitz, uno dei luoghi simbolo dello sterminio nazista e emblema della “soluzione finale”, dove persero la vita oltre un milione di persone. Il brano traduce in linguaggio musicale il peso storico ed emotivo di quella tragedia, attraverso una scrittura intensa e drammatica.

Il pianoforte diventa così strumento di testimonianza, capace di trasformare la memoria in esperienza sonora. Non si tratta di un racconto illustrativo, ma di un discorso musicale che sottolinea il valore della responsabilità civile e della consapevolezza storica.

Passaggio ad Auschwitz ha inoltre fatto parte delle musiche di scena composte dallo stesso Fasciano per L’istruttoria di Peter Weiss, opera teatrale incentrata sui processi ai responsabili dei crimini nazisti, con la regia di Marco Pilone. La composizione è inclusa nella raccolta pianistica Storie al pianoforte.

Il brano è oggi disponibile sulle principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Amazon Music e Apple Music, permettendo a un pubblico ampio di accostarsi a una pagina musicale che unisce arte e memoria.

Un contributo che dal territorio pugliese si inserisce nel più ampio panorama della musica contemporanea impegnata sui temi della storia e della coscienza collettiva.