Con 'Solitarium' prende il via 'Statt': il teatro che fa comunità ad Alberobello



ALBEROBELLO (BA) - Sarà "SOLITARIUM", spettacolo della compagnia TeatroDistinto, ad aprire ufficialmente STATT – Stagione Teatrale Alberobellese per la Tutela del Territorio 2025/2026, il nuovo progetto culturale promosso dal Comune di Alberobello. Un debutto che non è solo l'inizio di una rassegna, ma il primo passo di un percorso che mette al centro le persone, le relazioni e la cura del territorio.





«Con STATT – dichiara Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello – il teatro diventa uno spazio di incontro e responsabilità condivisa, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza del valore universale del nostro patrimonio, iscritto nelle liste UNESCO nel lontano 1996. Custodire Alberobello significa prendersi cura non solo dei suoi trulli, ma della Comunità che li abita e li rende vivi ogni giorno».





Un riferimento fondamentale del progetto è la sua attenzione ai giovani del territorio: STATT nasce anche per creare nuove opportunità formative e culturali, permettendo ai giovani di costruire un percorso di connessione con la propria terra e offrendo strumenti concreti per restare e crescere nel proprio territorio.





In scena domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:00, presso il Cinema Teatro dei Trulli, SOLITARIUM racconta con delicatezza e profondità l’incontro tra due anime separate da un muro invisibile: una storia senza parole superflue, capace di parlare a tutte le età, dai 6 ai 99 anni. Uno spettacolo internazionale che trasforma la solitudine in possibilità, il silenzio in relazione, ricordando il bisogno universale di essere visti e amati. Non a caso, l’opera è stata insignita del Premio Eolo Awards 2023.





Parlè, il ciclo di incontri con gli artisti al termine degli spettacoli, già incluso nel biglietto, rappresenta già uno degli elementi fondanti di STATT: il teatro non si esaurisce sul palco, ma continua nel dialogo, nel confronto, nella costruzione di senso condiviso.





Come nasce STATT





STATT nasce da una visione chiara: fare del teatro uno strumento di crescita collettiva, consapevolezza civica e tutela del patrimonio, materiale e immateriale, di Alberobello. Non solo intrattenimento, ma un’esperienza culturale capace di rafforzare il legame tra comunità, territorio e identità.

Il progetto si inserisce nel dossier “Pietramadre”, elaborato in occasione della candidatura di Alberobello – insieme a Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare – a Capitale Italiana della Cultura 2027, e ne incarna lo spirito: radicare la cultura nel tessuto sociale, renderla accessibile, viva, partecipata.

«La tutela del territorio – sottolineano Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, e Valentina Liuzzi, Assessora a Istruzione e Welfare – passa anche attraverso la formazione culturale delle nuove generazioni. STATT coinvolge scuole, famiglie e giovani, rendendoli protagonisti di un percorso di partecipazione e cura».

La prima edizione della stagione, intitolata “Sementi”, è pensata come un atto di semina: tre spettacoli di rilievo nazionale, in programma tra novembre 2025 e maggio 2026 al Teatro dei Trulli, accompagnati da incontri propedeutici formativi e momenti di approfondimento rivolti a bambini, giovani, famiglie e adulti. Un percorso pensato per avvicinare il pubblico al teatro esplorandone i processi creativi, i linguaggi e i suoi possibili significati.

«STATT – conclude Giuseppe Palasciano, Direttore Artistico della stagione e Presidente di Rotte Vocali – nasce dal desiderio di coltivare esperienze e consapevolezze. Il teatro è un seme: se curato, può generare nuovi sguardi sul mondo e sulle relazioni».

Grande attenzione è rivolta al valore educativo del progetto, come risposta concreta alla povertà educativa e come strumento per sviluppare empatia, ascolto e capacità di immedesimazione, soprattutto tra gli adolescenti.

STATT è un progetto corale curato da Rotte Vocali, con il sostegno di BCC Alberobello, delle istituzioni scolastiche e delle realtà del territorio, con il patrocinio della Regione Puglia e il patrocinio oneroso del Comune di Alberobello.

Con SOLITARIUM si apre dunque una stagione che guarda al futuro, seminando cultura, relazioni e consapevolezza. Un invito rivolto a residenti e visitatori a vivere il teatro come esperienza condivisa e come atto d’amore verso Alberobello e la sua comunità.









Il Comune invita residenti e visitatori a vivere insieme questa esperienza culturale unica.















