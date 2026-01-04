Conversano si avvia a salutare il suo Borgo di Natale con una serie di appuntamenti conclusivi che trasformano gli ultimi giorni delle festività in un vero e proprio racconto collettivo, fatto di musica, parole, luci e partecipazione. Un finale pensato per chi ha vissuto il Borgo sin dall’inizio, ma anche per chi sceglie di entrarvi proprio adesso, all’avvio di un nuovo anno.

Un’Epifania da non perdere

Per il primo fine settimana del 2026 la città propone un’alternanza di sport, cinema e musica. Sabato 4 gennaio torna per la sua terza edizione “Duello a Corte”, competizione di scherma affiancata da un open day, ospitata in Villa Garibaldi e che per l’occasione vanta la presenza del due volte campione del mondo e vice campione olimpico Paolo Pizzo. Nel pomeriggio, il Castello Aragonese accoglie la proiezione del film “La Stoccata vincente”, seguita da un dibattito. La giornata si conclude con uno degli appuntamenti musicali più significativi del Borgo di Natale: il concerto “Borgo Incantato – Misa a Buenos Aires” di Martin Palmeri, eseguito nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Grande attenzione è riservata ai più piccoli e alle famiglie domenica 5 gennaio. A partire dalle ore 17.00, Piazza Cesare Battisti si anima con “Musica, magia e parole – Lettera a Babbo Natale”, una serata ricca di contenuti che unisce intrattenimento e spettacolo. In programma teatrino dei burattini, baby dance e bolle di sapone, pensati per accompagnare l’attesa della Befana. La serata prosegue con il live “Je Song’ e Napule” alle 19.30 e si chiude alle 20.30 con lo spettacolo “Solo Solo” di Renato Ciardo che conclude così la giornata all’insegna del sorriso e di belle emozioni.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, rappresenta uno dei momenti centrali di questa fase conclusiva delle festività. In mattinata, la sfilata dei Re Magi in carrozza, dal Lago di Sassano al centro storico, riporta in città uno dei simboli più riconoscibili del periodo natalizio. Nel pomeriggio, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, si svolge la premiazione del concorso “Presepe in famiglia”, che valorizza la partecipazione delle comunità e delle famiglie. In serata, l’attenzione si sposta all’Osservatorio astronomico di contrada Boschetto, con “Le Stelle di Natale a Conversano”, osservazione astronomica su prenotazione a cura della Società Astronomica Pugliese.

Tra gli appuntamenti più attesi di gennaio, venerdì 9 gennaio il Teatro Norba ospita il Brass Ensemble del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, che torna a Conversano grazie a una convenzione sottoscritta con il Comune. Sul palco si esibirà l’ensemble diretto dai Maestri Vito Lamanna e Martino Pezzolla, con un programma ampio e coinvolgente che spazia da Leroy Anderson ad Astor Piazzolla, da Richard Strauss a George Gershwin, passando per John Williams, Chris Hazell, Jan De Haan e James Swearingen. Una produzione resa possibile grazie al coinvolgimento del Dipartimento fiati e percussioni del Conservatorio barese e degli studenti delle classi di tromba, corno, trombone, basso tuba e percussioni. Un concerto che rappresenta uno dei momenti musicali più qualificanti del cartellone e che segna simbolicamente l’inizio del nuovo anno all’insegna della musica dal vivo.

Il programma si chiude venerdì 10 gennaio con il concerto “Buon anno in musica”, evento finale della V edizione del Bandalarga Winter Music, ospitato dal Teatro Norba, che conclude ufficialmente il Borgo di Natale 2025.

Ma la festa continua

Il programma culturale di Conversano, però, non si esaurisce con le festività natalizie e prosegue con “La scena dei ragazzi” del Teatro Norba di Conversano, rassegna teatrale 2025-26 rivolta a bambini, ragazzi e famiglie. Un progetto che punta ad avvicinare le nuove generazioni al linguaggio del teatro attraverso storie capaci di stimolare immaginazione, emozioni e partecipazione condivisa.

Promossa dal Comune di Conversano in collaborazione con Puglia Culture, la rassegna prende infatti il via lunedì 12 gennaio con Teatro nelle foglie e Cartoon Toylette – on air, spettacolo dal linguaggio universale che unisce umorismo, acrobazie, musica e coinvolgimento diretto del pubblico, dando vita a un universo comico insolito e carico di energia. Seguiranno altri due appuntamenti, il 31 gennaio con La luna nel letto con Jack, il ragazzo che sorvolò l’oceano e il 21 febbraio con il viaggio avventuroso Nel castello di Barbablù.

Tra musica, spettacoli e iniziative per tutte le età, Conversano saluta così Borgo di Natale con un ultimo ciclo di appuntamenti imperdibili. E un programma che, anche oltre le festività, continua a scandire la vita culturale cittadina, regalando esperienze e occasioni inedite.











