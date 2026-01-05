Serie A: l’Inter domina il Bologna e torna in vetta alla classifica

Inter fb

MILANO – L’Inter non lascia scampo al Bologna e si impone 3-1 nel match valido per la Serie A, conquistando il quinto successo consecutivo e riportandosi in cima alla classifica.

La squadra di Chivu parte forte, creando diverse occasioni con Thuram, Lautaro, Calhanoglu e Bastoni. Il Bologna si fa vedere con Odgaard, che sfiora il vantaggio, ma prima dell’intervallo Zielinski sblocca il risultato portando i nerazzurri sull’1-0.

Nella ripresa l’Inter accelera: Lautaro raddoppia di testa e successivamente colpisce la traversa e impegna il portiere Ravaglia. Il terzo gol arriva grazie a Thuram, mentre Castro prova a riaprire la partita accorciando le distanze. Nonostante il tentativo di rimonta del Bologna, l’Inter mantiene il controllo e chiude il match 3-1, tornando così a +1 sul Milan in vetta alla classifica.