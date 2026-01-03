Mola di Bari, lunedì 5 gennaio al Teatro Van Westerhout: “Salvami, Mostro” con Lorenzo Balducci

MOLA DI BARI - Parte la rassegna comica, firmata Like a Jazz con la direzione artistica di Lisa Angelillo, al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari.

Lunedì 5 gennaio alle ore 20:30 andrà in scena “Salvami, Mostro”, spettacolo comico scritto, diretto e interpretato da Lorenzo Balducci, attore romano noto per il suo talento versatile, reduce dalle recenti date romane.

Lo show è un one man show irriverente, che esplora l’universo dei personaggi creati da Balducci, già noti sui social, proiettandoli per la prima volta in teatro. Tra video musicali, videochiamate, spot pubblicitari e performance di lipsync, lo spettacolo gioca con il rapporto tra palco e schermo, mostrando le fragilità e i sogni dell’autore sotto una lente d’ingrandimento comica e grottesca.

La storia ruota attorno a tre “mostri” italiani selezionati per salvare il pianeta da un’invasione aliena imminente: Aurelia, Basileo e La Madre, personaggi dissacranti, grotteschi e assolutamente imprevedibili. Balducci interpreta anche sé stesso, un uomo impacciato alle prese con i personaggi che invadono la sua esistenza.

“Salvami, Mostro” è un mix di satira, comicità e cultura pop, che omaggia icone come Victoria Beckham, Laura Pausini e Miranda Priestley de Il diavolo veste Prada, con riferimenti all’universo pop dagli anni ’90 a oggi.

Lorenzo Balducci è noto anche per numerose produzioni cinematografiche e televisive, tra cui film di Pupi Avati, Carlo Verdone e Paolo Virzì, e fiction come Don Matteo, DOC – Nelle tue mani e Il paradiso delle signore.

Biglietti e informazioni:

https://www.diyticket.it/events/teatro/28292/lorenzo-balducci-salvami-mostro

Orario: Lunedì 5 gennaio, ore 20:30

Luogo: Teatro Van Westerhout, Mola di Bari

Rassegna: Voglia di Teatro – Like a Jazz, direzione artistica Lisa Angelillo

Patrocinio: Comune di Mola di Bari, media partner Radio Mi Piaci, con il supporto di Puglia in Bocca e Autoclub Bari.