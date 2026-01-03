Crans-Montana, incendio al Constellation: indagati i proprietari

CRANS-MONTANA - Sono saliti a 14 i feriti italiani nell’incendio del disco bara Crans-Montana, mentre rimangono sei i dispersi. Lo ha comunicato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalle autorità elvetiche registra 121 feriti, di cui 5 non ancora identificati, e 40 deceduti, di cui 4 identificati, tutti cittadini svizzeri, già restituiti alle famiglie.

La Procura cantonale ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Maric, i gestori del locale, con le accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Secondo alcune testimonianze, molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel locale interrato: “L’unica via di fuga era una scala, la porta per uscire era stretta”, riferiscono testimoni oculari. I proprietari, distrutti dall’incendio originato dalle candele nelle bottiglie, assicurano che “tutto era nella norma” all’interno del bar.

Le autorità svizzere proseguono le indagini per chiarire dinamica e responsabilità dell’incendio, mentre continuano le ricerche dei dispersi.