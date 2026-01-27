Crochet Movie Night ad Altamura: cinema e uncinetto tornano insieme al Cinema Mangiatordi

ALTAMURA – Torna aldi Altamura la, l’evento che unisce la visione di un film all’esperienza creativa dell’uncinetto dal vivo. Il prossimo appuntamento è in programma, a partire dalle ore 18:30.

Il format, di origine internazionale e già diffuso nel Nord Europa, è stato portato in Italia da Rosa Marvulli, creativa e content creator pugliese, che lo ha declinato in chiave locale trasformandolo in un’esperienza culturale capace di creare connessione, relax e senso di community.

La prima edizione italiana, svoltasi lo scorso settembre sempre al Cinema Mangiatordi, ha riscosso grande successo, aprendo la strada a nuove repliche e confermando il format come un modo innovativo di vivere il cinema e gli spazi culturali.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con BettaKnit, brand di riferimento nel mondo del knitting e del crochet, che fornirà ai partecipanti kit completi per l’attività creativa, comprensivi di filato, uncinetto, pattern e gadget.

Il programma prevede l’accoglienza e l’aperitivo alle ore 18:30, seguiti dalla proiezione del film Cime Tempestose e dalla crochet experience guidata a partire dalle ore 19:00. L’esperienza comprende la visione del film, l’uso del kit crochet fornito da BettaKnit, l’aperitivo e un posto riservato in sala.

I posti sono limitati a 40 partecipanti, con prenotazione online sul sito del Multicinema Mangiatordi.

La Crochet Movie Night si rivolge sia agli appassionati di uncinetto sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa pratica, proponendo un modo alternativo e inclusivo di vivere il cinema. L’evento valorizza la creatività come strumento di relazione e partecipazione, trasformando la visione cinematografica in un’esperienza condivisa e originale.

Per informazioni: bettaknit.it