Note di Cantiere, venerdì 9 gennaio Roberto Ottaviano presenta “Pinturas” in via Argiro

BARI - Prosegue a Bari la rassegna Note di Cantiere, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture che trasforma il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. L’obiettivo del progetto è quello di coniugare cultura e rigenerazione urbana, trasformando i lavori in corso in un’occasione di partecipazione, collaborazione e rinascita, con un’attenzione particolare al sostegno dei commercianti e alla valorizzazione di una delle strade simbolo del centro cittadino.

Venerdì 9 gennaio, a partire dalle ore 18.30, è in programma il settimo appuntamento della rassegna con Roberto Ottaviano, che presenterà dal vivo il progetto Pinturas. Sul palco, insieme al sassofonista barese, saliranno Nando Di Modugno alle chitarre, Giorgio Vendola al contrabbasso e Pippo D’Ambrosio alla batteria.

Pinturas è un lavoro in cui il jazz diventa un “pennello” capace di raccontare paesaggi e storie immaginarie. I colori musicali si intrecciano in una tavolozza che attinge alle musiche amate e vissute profondamente, dando vita a un affresco dinamico, proiettato verso il futuro ma saldamente radicato nell’archetipo del Sud. Un percorso artistico che si inserisce coerentemente nella produzione discografica di Ottaviano, testimoniata da lavori come Un Dio clandestino e A che punto è la notte per l’etichetta Dodicilune, e Change the World edito da GDJ, realtà che dal Salento ha raggiunto una dimensione internazionale.

La rassegna Note di Cantiere proseguirà con altri appuntamenti gratuiti, sempre in via Argiro e sempre dalle 18.30 alle 20.30: Paola Arnesano & Vince Abbracciante il 16 gennaio, Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte il 23 gennaio, Alberto Di Leone Quartet il 30 gennaio e Giuseppe Venezia Quartet il 6 febbraio.

Tutti i concerti sono a ingresso libero. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Puglia Culture.



