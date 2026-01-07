Disordini all’aeroporto di Brindisi: passeggeri Wizz Air forzano i gate e occupano la pista

BRINDISI - Nella notte all’aeroporto di Brindisi si sono registrati momenti di alta tensione quando alcuni passeggeri di due voli Wizz Air diretti a Tirana hanno forzato i gate e occupato temporaneamente la pista. I voli, partiti da Bologna e Bergamo, erano stati dirottati su Brindisi intorno alle 3 del mattino a causa del maltempo sulla capitale albanese.

Circa 400 passeggeri sono rimasti a terra senza informazioni immediate sulla riprotezione o sul rientro verso le città di partenza. La situazione è degenerata quando alcuni viaggiatori hanno superato i cordoni di sicurezza tentando di raggiungere un altro aereo per proseguire il viaggio.

L’intervento della polizia ha riportato la calma, seppur con difficoltà, e l’operatività dello scalo è gradualmente tornata alla normalità dopo lo sgombero dell’area air-side. Le autorità aeroportuali stanno valutando ulteriori misure per evitare il ripetersi di episodi simili.