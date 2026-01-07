Incidente sulla SS7 a Grottaglie: scontro tra auto e camion, traffico rallentato

GROTTAGLIE - Un incidente stradale si è verificato sulla SS7, all’altezza dello svincolo per Monteiasi, nel territorio di Grottaglie, in direzione Taranto. Sono rimasti coinvolti un’auto Audi A3 e un camion adibito al trasporto di prodotti alimentari.

L’automobilista, unico occupante dell’Audi, ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale del 118, quindi trasportato all’ospedale di Martina Franca per ulteriori controlli. Illeso l’autista del camion.

L’impatto ha creato rallentamenti e blocchi temporanei del traffico, con deviazioni su percorsi alternativi per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme ai sanitari del 118 e alle squadre della società di gestione stradale.