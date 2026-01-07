Gin Game: il gioco diventa vita sui palcoscenici pugliesi

BARI - Dal 13 al 16 gennaio, il celebre testo premio Pulitzer di Donald L. Coburn, Gin Game, arriva in Puglia con due grandi protagonisti: Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi. La regia è di Gianpiero Francese, le scene di Enzo Tenore e i costumi di Giovanna Quaratino, per la produzione Opera Prima.

La storia è semplice ma intensa: un tavolo, due sedie, un mazzo di carte. Weller e Fonsia, residenti nella stessa casa di riposo, si sfidano a gin, ma ben presto il gioco smette di essere solo un passatempo. Le partite diventano uno specchio della vita, dei ricordi, dei rimpianti e delle fragilità, in un duello fatto di ironia, malinconia e tensione emotiva.

Uno spettacolo che fa ridere e commuovere, parlando di età, dignità e del coraggio di restare umani.

Date e luoghi:

13 gennaio a Lecce, Teatro Apollo, ore 21.00

14 gennaio a Polignano a Mare, Teatro Vignola, ore 21.00

15 gennaio a San Vito dei Normanni, TEX Il Teatro dell’Ex Fadda, ore 21.00

16 gennaio a Bitonto, Teatro Traetta, ore 20.00

Info e biglietti: Puglia Culture

Un’occasione per vivere una partita che non è solo di carte, ma di vita.