Foggia: un mese di “Slow Park” tra cibo, eventi, socialità





FOGGIA - Un mese di “Slow Park”. Un mese di eventi, attività e momenti di aggregazione sociale caratterizzato dal programma di appuntamenti natalizi che hanno accompagnato visitatori e visitatrici a vivere con partecipazione il periodo delle feste tra musica, letture, giochi. Senza dimenticare, la valorizzazione del cibo, delle eccellenze enogastronomiche del territorio e del mangiare sano. Il nuovo presidio cittadino di via Manfredi, in adiacenza al Nodo Intermodale della stazione di Foggia, “festeggia” il suo primo mese di vita facendo un bilancio di questo primo tratto di percorso realizzato nello spazio il cui logo è ispirato alla chiocciola, simbolo per eccellenza di vita lenta e tranquillità, con l’idea di invitare la comunità a riappropriarsi del proprio tempo per vivere relazioni sociali, conoscere meglio sé stessi, riscoprire prodotti a km 0.

A gestire la struttura di proprietà comunale, è il consorzio di cooperative sociali Oltre. Tredici chioschi in cui dare «Spazio al tuo tempo» e girare e addentrarsi “seguendo il nastro” di colore rosso che guida visitatori e visitatrici nel degustare con lentezza le eccellenze tipiche del nostro territorio attraverso la presenza di: pizzeria “Papille in Slow”, friggitoria “Morsi”, taglieria “La taglieria”, enoteca “Atzori Wine. Un mondo divino”, aperitiveria “centonove/novantasei”, braceria “Binario 6”, cocktail bar “Maui Tiki Bar” ed altre realtà in arrivo, come il Bar ed altre; più un’ampia area in cui ospitare eventi, un parco giochi senza barriere, un’area dog, una sala lettura e tanto entusiasmo per contribuire alla rigenerazione sociale, culturale e urbana della comunità e, in modo particolare, del quartiere ferrovia.

«Si tratta per noi di un primo bilancio positivo, che ha visto la partecipazione di tanta gente, ragazzi, bambini, famiglie che hanno potuto conoscere questi spazi a disposizione della città. Tanti eventi organizzati, come i momenti condivisi della vigilia di Natale e di Capodanno scanditi dalle musiche dei Dj set e della “Banda Miliardari”, fino al “Circo gonfiabile Bellavita”, al laboratorio di letture di Paola Capuano e al BeatMaster Chef – spiegano dal consorzio Oltre – . Bella e significativa anche la partecipazione delle associazioni di volontariato e del Terzo settore, come So’Bellicos che ha organizzato i vecchi “Giochi di Strada”, così come la presenza di realtà quali Libera, scout Agesci del Foggia 1, Astrofili di Capitanata, ANT di Foggia, I Diversabili di Lucera, Associazione Famiglie Down il bell'Anatroccolo di Foggia, le Mamme dei Vicoli, Confraternita Misericordia di Borgo Mezzanone, i Panchinari e Protezione civile CISA. Dopo questa prima fase, lo “Slow Park” entra nel vivo della sua programmazione, senza perdere di vista la sua mission: essere un luogo di aggregazione aperto, sicuro, innovativo, in cui promuovere relazioni sociali, una corretta alimentazione e accorciare le distanze tra produttori e consumatori, affinché si possano conoscere e gustare prodotti a chilometro zero, stagionali, biologici e tipici del territorio».

Per rendere più vivo lo spazio e favorire anche il coinvolgimento del Terzo settore, il consorzio Oltre rinnova il suo invito alle varie realtà a proporre iniziative, attività, eventi in una logica di cooperazione e di condivisione. In questo primo periodo, inoltre, lo “Slow Park” ha già dato avvio alla cosiddetta “Palestra delle Autonomie”, per incentivare percorsi di inserimento sociale di persone provenienti da situazioni di fragilità diverse che, impiegate in vari servizi, possono acquisire nuove competenze da poter spendere nel mercato del lavoro, potenziare le loro autonomie, scoprire talenti che prima non pensavano di avere. Al momento, sono stati avviati i primi due percorsi, ma altri ne sono in costruzione. Lo “Slow Park” è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 10 alle 24.

Per contatti: slowpark@reteoltre.it