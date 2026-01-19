Taranto, morta a 25 anni pochi giorni dopo il parto: aperta un’inchiesta

TARANTO – La Procura di Taranto ha disposto l’autopsia sul corpo di, la giovane mamma di 25 anni deceduta pochi giorni dopo il parto. Sul caso è stata aperta un’inchiesta con le ipotesi dia carico di ignoti.

Mercoledì 21 gennaio sarà conferito l’incarico al medico legale per gli accertamenti sul corpo della giovane. Le indagini sono scaturite dalla denuncia dei familiari, preoccupati per le circostanze della morte della donna.

Francesca Basile aveva dato alla luce il bambino il 24 dicembre presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, e nei giorni successivi era stata dimessa. Durante la degenza era stata effettuata solo una trasfusione per anemia, senza che fossero rilevate criticità particolari.

Il 3 gennaio la 25enne aveva chiamato il 118 per dolori al torace accompagnati da febbre. Cinque giorni dopo un secondo malore, stavolta più grave, l’ha portata alla perdita di conoscenza prima dell’arrivo dei soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane mamma non ce l’ha fatta.

Non si esclude che il decesso possa essere collegato a complicanze post partum, motivo per cui la Procura ha avviato le indagini per chiarire con precisione le cause della tragedia.