Fondazione Petruzzelli: Giovanni Bietti racconta “Un sopravvissuto di Varsavia” di Arnold Schönberg

BARI – Martedì 27 gennaio alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, Giovanni Bietti presenterà “Un sopravvissuto di Varsavia”, uno dei brani più celebri di Arnold Schönberg. Composto nel 1947 in poche settimane, il pezzo unisce testo e musica, con il testo basato sui racconti dei reduci dai campi di concentramento tedeschi, ascoltati di persona o riferiti da altri.

Durante l’incontro, Bietti approfondirà il capolavoro di Schönberg, analizzandone i contenuti musicali e il rapporto tra musica e testo. Il brano, definito da alcuni studiosi “Cantata” o “Cantata-Oratorio”, non ha indicazioni di genere da parte del compositore e si configura come un’opera originale per narratore, coro maschile e orchestra, della durata di meno di dieci minuti. Utilizza la tecnica dodecafonica e integra elementi della tradizione lirica e oratoriale, con effetti descrittivi come i gemiti degli ebrei percossi resi dall’oboe.

Il testo è multilingue, in inglese, tedesco ed ebraico, e alterna narrazione parlata, canto e recitazione intonata (Sprechgesang). La presentazione includerà anche un excursus storico sulle vicende di Varsavia tra il 1939 e il 1945, accompagnato da immagini della città prima e dopo la guerra e dal filmato del regista polacco Damian Nenow, Miasto ruin (“La città delle rovine”, 2010), prodotto dal Museo dell’Insurrezione di Varsavia.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni della Giornata della Memoria.

Info botteghino: aperto lunedì 10.00-14.00, martedì-sabato 11.00-19.00, domenica 10.00-13.00.

Email: botteghino@fondazionepetruzzelli.it – Tel: 080.9752810.