Genova, parte stasera da Genova la settima MSC World Cruise, il viaggio intorno al mondo più lungo di sempre

GENOVA - Stasera da Genova salpa MSC Magnifica per la settima edizione della MSC World Cruise, un viaggio straordinario della durata di 132 giorni, circa 10 in più rispetto alle precedenti edizioni. La crociera toccherà 46 destinazioni in 33 Paesi, percorrendo oltre 40.000 miglia nautiche, equivalenti a 74.000 chilometri, quasi il doppio della circonferenza terrestre. A condurre la nave sarà il comandante italiano Pietro Sarcinella, che accompagnerà 2.300 ospiti provenienti da 60 nazionalità diverse alla scoperta dei luoghi più remoti e affascinanti del pianeta.

“Per noi il 5 gennaio è un appuntamento fisso: da sette anni parte da Genova il nostro viaggio intorno al mondo. Quest’anno, però, la distanza percorsa sarà incredibile: 74.000 chilometri, quasi due giri del mondo. Gli ospiti avranno l’opportunità di visitare destinazioni difficilmente raggiungibili con una normale vacanza”, ha commentato Fabio Candiani, Direttore Vendite di MSC Crociere.

L’itinerario inizierà nel Mediterraneo con le prime tappe a Marsiglia e Barcellona. MSC Magnifica attraverserà poi lo stretto di Gibilterra per raggiungere Funchal e proseguirà verso i Caraibi meridionali con soste a Barbados, Colombia e Costa Rica, attraversando il Canale di Panama per entrare nel Pacifico senza circumnavigare l’America del Sud. La nave risalirà quindi la costa verso Guatemala e Messico fino a San Diego e Los Angeles, proseguendo verso Hawaii, Polinesia e le isole di Samoa e Fiji.

Successivamente, la crociera toccherà Nuova Zelanda e Australia, con tappe ad Auckland, Wellington e Sydney, prima di dirigersi verso Asia e Oceano Pacifico settentrionale con soste a Manila, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Shanghai e Hong Kong. Vietnam, Singapore e Malesia saranno le tappe successive, seguite dalle isole dell’Oceano Indiano come Seychelles, Mauritius e Réunion, per poi circumnavigare il Capo di Buona Speranza con soste a Città del Capo, Walvis Bay e Capo Verde. Il ritorno a Genova è previsto il 16 maggio 2026.

Per le edizioni 2027 e 2028, MSC Crociere propone itinerari completamente inediti. La grande novità riguarda anche la possibilità di vivere l’esperienza in suite Yacht Club, con servizio maggiordomo 24 ore su 24, aree riservate, cene gourmet e comfort esclusivi, senza rinunciare all’ampia offerta della nave.

Questa crociera, con oltre quattro mesi di navigazione e un percorso che attraversa tutti gli oceani principali, rappresenta un’occasione unica per gli amanti del mare e dei viaggi lontani, con un livello di lusso e servizi personalizzati senza precedenti.