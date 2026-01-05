Allerta meteo in Puglia: temporali e venti forti previsti dalle 18:00 di oggi

BARI – La Protezione Civile della Puglia ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valida a partire dalle ore 18:00 di oggi, martedì 5 gennaio, per le successive sei ore.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Sulla Puglia centrale, i temporali saranno sparsi, con accumuli generalmente deboli, ma localmente moderati.

Si segnalano inoltre venti localmente forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale.

L’allerta gialla riguarda in particolare la Puglia centrale adriatica e i bacini dei fiumi Lato e Lenne. La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni delle autorità locali.