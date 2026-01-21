Oria, tutto pronto per la XXIX edizione della Festa di San Giovanni Bosco



ORIA (BR) - Tutto pronto per la XXIX edizione della Festa di San Giovanni Bosco ad Oria. Si terrà venerdì 30 gennaio, con inizio alle ore 18.30 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio ad Oria, il tradizionale appuntamento con la festa di San Giovanni Bosco – compleanno dell'Oratorio S.I.N.G.





Come sempre, grandi storie e illustri ospiti animeranno la festa del S.I.N.G. Anche quest’anno il tema centrale sarà legalità ed infanzia.





Sarà presente Ismaele La Vardera, onorevole dell’Assemblea Regionale Siciliana, da qualche tempo sotto scorta a causa delle sue denunce, con un passato da giornalista nel noto programma di Italia 1 Le Iene. Ismaele, al mattino con inizio alle ore 10.30, incontrerà i giovani liceali di Oria nel progetto "La scuola vola sulle ali della legalità", su impulso della fiduciaria prof.ssa Stefania Ignazi.





In collegamento da Latina ci sarà la famiglia Mendico, genitori di Paolo, ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita l’11 settembre 2025. La sua morte, legata a episodi di bullismo persistente, ha acceso il dibattito nazionale sulla prevenzione e sulla gestione del bullismo nelle scuole.





Sarà presente, inoltre, Eugenia Pastore, moglie del brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, originario di Ostuni (BR), morto il 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco con rapinatori nelle campagne di Francavilla Fontana (BR) nel suo ultimo giorno di servizio prima della pensione. Stimato per dedizione, professionalità e senso del dovere, ha servito per oltre trent’anni nella pattuglia radiomobile.





All’On.le Lavardera, alla famiglia Mendico e alla memoria di Carlo Legrottaglie sarà assegnato il Premio Nazionale "Donato Carbone" – vittima di mafia.





Il premio all’educatore "Melania Russo" sarà assegnato, invece, all’associazione "Cuore e mani aperte – OdV", ente di volontariato attivo da oltre vent’anni all’interno dell’Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, fondato dal cappellano don Gianni Mattia, che sostiene pazienti e famiglie con progetti di assistenza, accoglienza e umanizzazione delle cure. L’associazione opera con iniziative solidali come donazioni di apparecchiature mediche e servizi di supporto per migliorare il benessere di malati, in particolare bambini e gestanti, e dei loro cari nel territorio salentino.





Il premio "ArteSport&Territorio: Eccellenze pugliesi!" sarà assegnato a:

- Ferdinando "Fefè" De Giorgi, salentino, leggenda del volley italiano, noto come palleggiatore nella gloriosa "Generazione dei Fenomeni" (vincitore di 3 Mondiali e 1 Europeo) e poi come allenatore, guidando la Nazionale Maschile Italiana alla vittoria di un Europeo (2021) e due Mondiali (2022 e 2025), e vincendo anche a livello di club in Italia e Polonia. È l’unico sportivo ad aver vinto cinque titoli mondiali di pallavolo (tre da giocatore, due da allenatore). De Giorgi, essendo fuori regione per ragioni sportive, sarà presente in video.

- Piero Iunco, originario di Oria (Brindisi), musicista polistrumentista e docente. Si occupa di canto moderno, pianoforte, violoncello e fisarmonica, dirige laboratori musicali e svolge attività di cantautore, partecipando a concorsi e trasmissioni locali e nazionali, contribuendo alla promozione della musica e della cultura artistica nel territorio salentino. Sarà premiato assieme al figlio Mirko, docente di pianoforte presso la scuola secondaria ad indirizzo musicale, laureato in pianoforte al "Tito Schipa" di Lecce.

- All’artista RCK, al secolo Luigi Calò, noto per le sue opere che uniscono arte urbana, denuncia sociale e memoria collettiva, l’oratorio S.I.N.G. è molto riconoscente per aver partecipato senza alcun compenso, spinto solo dal desiderio di restituire alla comunità un simbolo di affetto e speranza, nella ricostruzione del vandalizzato murales dedicato al già vicepresidente del sodalizio oritano Andrea "Carletto" Santorsola sul molo di Campomarino (TA), morto a causa di un incidente sul lavoro.





Alla serata prenderà parte, inoltre, il noto duo comico salentino "Ciciri e Tria" da Zelig e Colorado.





La festa sarà inaugurata con la S. Messa delle ore 10.30 di domenica 25 gennaio, presieduta da Don Giuseppe Leporale, presso la Parrocchia San Francesco D’Assisi in Oria, dove il S.I.N.G. ha visto i natali. Durante la celebrazione sarà benedetta l’antica statua di San Giovanni Bosco; l’Oratorio ha voluto donare alla Parrocchia il restauro del manufatto in cartapesta in occasione della chiusura delle manifestazioni per i XXXV anni. La messa di ringraziamento si terrà domenica 1 febbraio, alle ore 10.45, presso la Chiesa di San Barsanofio, presieduta dal parroco Don Francesco Sternativo.



