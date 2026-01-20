Tuturano, crollo parziale del solaio dopo un incendio: sul posto i Vigili del Fuoco
TUTURANO - A Tuturano, frazione di Brindisi, parte del solaio di un’abitazione è crollata in seguito a un incendio sviluppatosi in un appartamento. All’interno potrebbe trovarsi ancora una persona residente nell’immobile.
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel verificare l’eventuale presenza di persone e nel mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo.
