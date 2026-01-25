Le pergamene della Biblioteca Rogadeo nel sedicesimo numero de “Il Grifo”

BITONTO - Sarà presentato venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18, nella sala conferenze della Biblioteca comunale “Eustachio Rogadeo” di Bitonto, il volume Le pergamene della Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo di Bitonto. Regesti (1204-1420), sedicesima pubblicazione della collana di studi Il Grifo, curata dal Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto e pubblicata dalla casa editrice Edipuglia.

Il volume si inserisce nel percorso di riscoperta e valorizzazione delle fonti documentarie locali avviato dal Centro Ricerche sin dalla sua fondazione, nel 1968, e offre un contributo scientifico di rilievo alla conoscenza della storia medievale di Bitonto, attraverso l’analisi e la schedatura del patrimonio pergamenaceo conservato presso la Biblioteca comunale.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, e di Angela Nanocchio, referente di Turismo e Marketing per la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico-artistico. I lavori saranno introdotti da Carmela Minenna, presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte, che illustrerà il significato editoriale e culturale del nuovo numero della collana Il Grifo.

Seguirà la lectio magistralis di Pasquale Corsi, medievista e professore dell’Università degli Studi di Bari, dal titolo “Olio e olivi: simbolismi e annotazioni di storia”. L’intervento approfondirà, a partire dalle fonti medievali, il valore economico, simbolico e culturale dell’olivo nel contesto mediterraneo e nella storia del territorio.

Le conclusioni saranno affidate agli autori del volume, Stefano Milillo, Cecilia Minenna e Michele Devanna, che presenteranno i contenuti dell’opera e il lavoro di ricerca svolto sui regesti pergamenacei.