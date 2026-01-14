Giunta regionale, Decaro: “Nessun nodo sulla nomina di Emiliano. È un patrimonio per la Puglia”

BARI - Non c’è alcun nodo politico da sciogliere sulla possibile nomina in giunta dell’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. A chiarirlo è stato il governatore Antonio Decaro, rispondendo ai giornalisti a margine del tavolo regionale sull’abusivismo edilizio.

“Non c’è un nodo da sciogliere – ha dichiarato Decaro –. Michele è un patrimonio per la nostra comunità e sarà anche la nostra bandiera nazionale nei prossimi mesi. Mi sta già aiutando: in questi giorni abbiamo lavorato insieme sul dossier della crisi Enel a Brindisi e sul tema dell’Ilva. Ci sentiamo quotidianamente”.

Il presidente della Regione ha poi spiegato che è in corso un lavoro più ampio di riorganizzazione dell’esecutivo regionale. “Ho un’idea già da diverso tempo – ha aggiunto –. Sto cercando di riallineare le deleghe dei singoli assessorati con le competenze dei dipartimenti. Stiamo mettendo mano anche alla riorganizzazione dei dipartimenti, ed è necessario che le deleghe degli assessori corrispondano alle funzioni amministrative, per evitare disallineamenti che creano problemi nella gestione politico-amministrativa dei fascicoli”.

Decaro ha sottolineato di essere impegnato quotidianamente anche su dossier di rilevanza nazionale, indipendentemente dalle future scelte sull’assetto della giunta. “Ieri ho tenuto una lunga riunione sulla sanità – ha spiegato – perché oggi parteciperò alla Conferenza delle Regioni su una proposta del ministero che riguarda l’introduzione dei cosiddetti ospedali di terzo livello. Ho voluto confrontarmi con i colleghi e con la struttura regionale”.

Il presidente ha infine assicurato che le decisioni sull’assetto dell’esecutivo regionale arriveranno a breve: “A breve, comunque, avremo la giunta”.