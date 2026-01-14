Il Castello di Cellamare si trasforma in un enigma da vivere: debutta l’esperienza immersiva “Il Mistero del Casato Aureli”

CELLAMARE – Varcare un antico portone, lasciare alle spalle il presente e ritrovarsi immersi in una storia fatta di segreti, indizi e scelte decisive. È questa la promessa de “Il Mistero del Casato Aureli”, l’esperienza immersiva che sabato 24 gennaio trasformerà il Castello di Cellamare in un teatro narrativo dove il pubblico non sarà semplice spettatore, ma protagonista attivo del racconto.

L’evento segna il debutto della rassegna “Custodi dell’Equilibrio” e propone un format originale a metà tra escape room, gioco di ruolo e valorizzazione del patrimonio storico. A partire dalle ore 17, per un intero pomeriggio, le sale del castello saranno avvolte da luci soffuse e atmosfere d’altri tempi, diventando lo scenario di una vicenda misteriosa legata alla famiglia Aureli.

L’esperienza, della durata di circa un’ora, coinvolgerà i partecipanti in un percorso fatto di enigmi, prove e indizi disseminati tra le antiche stanze della dimora storica. Ogni ambiente custodirà un frammento di verità e ogni decisione contribuirà a ricostruire quanto accaduto al casato Aureli, cuore narrativo della prima avventura della serie “Custodi dell’Equilibrio”.

Il progetto nasce all’interno del bando di coprogettazione tra ETS giovanili e Nodi Galattica, promosso da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, e rappresenta un esempio di collaborazione tra associazioni giovanili e istituzioni culturali del territorio. Tra i soggetti coinvolti figurano Giocatori Senza Frontiere APS, StartNetYouth ETS e Funatics APS-ASD, in sinergia con i Nodi della Rete Giovani Puglia Galattica di Cellamare e Capurso.

StartNetYouth ETS opera sul territorio pugliese promuovendo partecipazione, inclusione e cittadinanza attiva, attraverso progetti educativi e di cooperazione europea rivolti ai giovani under 35. Giocatori Senza Frontiere, invece, lavora nel campo del Digital Youth Work, utilizzando il gaming come strumento di inclusione e sviluppo di competenze trasversali. L’associazione gestisce il Game Lab di Cellamare, spazio rigenerato grazie all’iniziativa regionale Luoghi Comuni, oggi punto di riferimento per la comunità giovanile locale. Funatics APS-ASD, con il progetto Sip&Create, promuove creatività, socializzazione e benessere attraverso attività artistiche e culturali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, promosso dalla Regione Puglia per trasformare i luoghi in spazi di comunità aperti e dinamici, capaci di stimolare autonomia, partecipazione e protagonismo giovanile.

“Custodi dell’Equilibrio: Il Mistero del Casato Aureli” rappresenta così un’occasione per vivere il Castello di Cellamare e l’hinterland della Città Metropolitana di Bari in una chiave nuova, dove gioco, cultura e socialità si intrecciano in un racconto immersivo e coinvolgente.

La partecipazione è gratuita ed è prevista per gruppi fino a un massimo di cinque persone. È possibile prenotare singoli posti o l’intero slot tramite prenotazione online obbligatoria. I partecipanti dovranno presentarsi al castello almeno dieci minuti prima dell’orario selezionato.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare i siti www.gsfnetwork.it e www.sipandcreateeventi.com o contattare l’organizzazione tramite WhatsApp.