Rocky Malatesta nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari

BARI – Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini,è stato nominato Presidente dell’, una delle principali istituzioni italiane di alta formazione artistica e musicale (AFAM).

L’Accademia di Belle Arti di Bari rappresenta da anni un punto di riferimento culturale per la Puglia e il Mezzogiorno, distinguendosi per l’offerta formativa nei settori delle arti visive, del design, della comunicazione e delle pratiche artistiche contemporanee. L’istituzione promuove ricerca, sperimentazione e dialogo tra tradizione e innovazione, formando giovani artisti e professionisti.

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e profonda gratitudine verso il Ministro», ha dichiarato Malatesta. «L’Accademia è un presidio fondamentale di formazione, pensiero critico e produzione culturale. Il mio impegno sarà orientato a valorizzare la comunità accademica, sostenere il talento degli studenti e rafforzare il dialogo tra arte, società e territorio».

Malatesta, già docente di Etica della Comunicazione dell’Accademia ed esperto manager di gestione di enti pubblici e privati, lavorerà in stretta collaborazione con il Direttore Antonio Cicchelli, gli organi accademici e il personale tecnico-amministrativo, con l’obiettivo di consolidare il profilo dell’Accademia a livello nazionale e internazionale.

Tra le priorità del nuovo Presidente, il trasferimento nella nuova sede della ex Caserma Rossani di Bari, previsto in questo anno accademico, rappresenta una significativa opportunità per rinnovare gli spazi formativi, ampliare le possibilità di interazione con la città e consolidare il ruolo dell’Accademia come luogo di cultura, ricerca e partecipazione attiva del territorio.