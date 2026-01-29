La delegazione FAI Trulli e Grotte racconta la cartapesta di Putignano e le eccellenze artistiche della Puglia



Il FAI nel calendario del Carnevale di Putignano





PUTIGNANO (BA) - Nell’ambito della programmazione culturale della Fondazione Carnevale di Putignano, venerdì 6 febbraio alle ore 18:00, presso la Sala Laporta della Biblioteca comunale "De Miccolis Angelini" di Putignano, la Delegazione FAI Trulli e Grotte propone la presentazione del volume Arte, Artigianato e Design in Puglia. Tradizione, modernità e futuro, a cura di Pierpaolo Lala e Lara Gigante (Manni Editori, 2025).





Il libro esplora le eccellenze dell’artigianato pugliese attraverso il dialogo tra materiali, saperi tradizionali, pratiche contemporanee e prospettive future dell’artigianato e del design, restituendo una mappa articolata delle esperienze più significative del territorio. Una mappa che rende Putignano centrale nel panorama regionale, emblema di continuità tra tradizione e creatività, grazie alla storica realizzazione dei carri allegorici del Carnevale.





La presentazione del volume diviene così un’occasione di confronto sui temi del valore culturale, sociale ed economico delle tradizioni artistiche e artigianali pugliesi e del Carnevale di Putignano. All’incontro, promosso dalla Delegazione FAI Trulli e Grotte in collaborazione con la Fondazione del Carnevale di Putignano, parteciperanno i curatori del volume, Pierpaolo Lala e Lara Gigante, Deni Bianco (Artigiano della cartapesta di Putignano), Peppino Campanella (Artigiano del vetro di Polignano a Mare), Cosimo Vestita (Ceramista di Grottaglie), Elena Gentile (Consigliera del CDA della Fondazione Carnevale di Putignano), Silvia Laterza (Capo Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte).





Modera l’incontro Marinilde Giannandrea, Delegata Cultura della Delegazione FAI Trulli e Grotte.





«Siamo particolarmente felici di aver promosso la presentazione del libro a cura di Pierpaolo Lala e Lara Gigante, in collaborazione con la Delegazione FAI Trulli e Grotte, e di averla inserita come appuntamento culturale nell'ampio programma di 126 eventi della 632^ edizione» dichiara il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta «Tutte le parole del titolo del volume, infatti, sembrano davvero raccontare la mission della Fondazione Carnevale, da sempre attenta alla conservazione e alla promozione della tradizione del nostro Carnevale, che rappresenta un elemento costitutivo e identitario del territorio e della comunità di Putignano e che si realizza grazie alle mani sapienti e creative dei nostri maestri cartapestai. Negli anni la lavorazione di colla e fogli di giornale, gesso e colori da essere un'esperienza artigianale si è sempre più qualificata come forma di arte vera e propria e riconosciuta a livello regionale, nazionale e internazionale. In questo senso, infatti, la presenza nel programma 2026 di progetti speciali che utilizzano l'arte della cartapesta con installazioni innovative e simboliche, ma anche come veicolo di emancipazione sociale, in particolare femminile e giovanile».





L’evento sarà anche un’occasione di riflessione sul valore del patrimonio artistico e culturale perché, come dichiara Silvia Laterza Capo Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte, «L’educazione alla bellezza e la costruzione dell’identità territoriale passa anche dal racconto di ciò che ci circonda, che vive nelle nostre città e che emerge dal quotidiano per capacità di lettura, interpretazione e comunicazione della complessità del contemporaneo, come solo gli artisti del nostro tempo e della nostra terra sanno fare, ci dobbiamo solo fermare e lasciarci affascinare».





«Questo libro nasce dal desiderio di raccontare la Puglia attraverso la sua materia viva: le risorse naturali, le mani che le trasformano, i saperi che si tramandano e si rinnovano», sottolinea Pierpaolo Lala, curatore del volume. «Arte, artigianato e design non sono ambiti separati, ma parti di un unico racconto che attraversa il territorio e ne interpreta l’identità profonda. Un percorso che guarda alla tradizione come a un patrimonio dinamico, capace di dialogare con la contemporaneità, l’innovazione e le nuove sfide culturali e ambientali. Raccontare queste storie significa restituire valore alle comunità, ai luoghi e alle pratiche che rendono la Puglia un laboratorio creativo diffuso, aperto al futuro».





L’evento sarà ad accesso libero, con posti riservati ed uno sconto del 50% sull’acquisto del volume per gli iscritti FAI.