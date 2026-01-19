Triggiano, arrestato 37enne con 9 kg di droga dopo un incidente stradale

TRIGGIANO - Lo scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Triggiano hanno arrestato un, ritenuto responsabile della, dopo il ritrovamento di circagià confezionata in pacchetti simili a quelli dei chewing gum.

L’operazione è nata da un incidente stradale verificatosi nella notte del 9 gennaio: l’uomo ha perso autonomamente il controllo del suo veicolo, che si è ribaltato. Durante i successivi accertamenti, i Carabinieri hanno deciso di estendere i controlli a un appartamento di sua proprietà a Triggiano, adibito a deposito di stupefacenti. Nascosta sotto alcune buste della spazzatura è stata rinvenuta l’ingente quantità di droga.

Al termine delle operazioni di rito, il 37enne è stato trasferito nel carcere di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.