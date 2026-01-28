Spari a Bitonto: 30enne ferito alla periferia della città

BITONTO – Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri da alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi di un supermercato alla periferia di Bitonto, in provincia di Bari.

La vittima, con precedenti penali, ha riportato ferite di striscio a un braccio e a una gamba. Dopo l’agguato, si è recato autonomamente all’ospedale San Paolo di Bari per ricevere le cure del caso: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

A seguito della segnalazione del personale sanitario, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuarne il movente. Sul luogo dell’aggressione sono in corso i rilievi della Sis, la Sezione investigativa scientifica, per raccogliere elementi utili alle indagini.