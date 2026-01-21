Latiano, incendio in un locale condominiale: vigili del fuoco domano le fiamme

LATIANO - Questa mattina, poco prima dell’alba, un incendio ha interessato un locale condominiale adibito a ripostiglio al piano terra di un edificio residenziale in via Galileo Galilei, nella cosiddetta “zona 167” di Latiano (Brindisi). L’allarme è scattato intorno alle 5.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti e non è stata necessaria l’evacuazione degli appartamenti dello stabile.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella dolosa, vista la particolarità dell’incendio in un locale adibito a ripostiglio.