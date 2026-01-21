Torremaggiore, esplosione a sportello bancario: colpo fallito nella notte

TORREMAGGIORE - Nella notte a Torremaggiore (Foggia), unha fatto saltare lo sportello automatico della filiale Bpm in piazza della Repubblica, nel centro della città. L’episodio è avvenuto intorno allee, secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da una, utilizzata dai malviventi.

Nonostante la violenza del gesto, il colpo non sarebbe riuscito e i banditi sarebbero fuggiti a mani vuote. Diversi i danni alla struttura, mentre sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno bonificato l’area e avviato le indagini.

Si segnala che solo ieri un altro sportello della stessa banca a Peschici era stato preso di mira, segnalando una possibile escalation di tentativi ai danni degli ATM della filiale.