Serie C, girone C: Casarano–Picerno 2-2 al “Capozza”
FRANCESCO LOIACONO - Il Casarano pareggia 2-2 contro il Picerno allo stadio “Capozza” nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C, rimontando due gol nel finale e sfruttando anche la superiorità numerica.
La gara si sblocca al 4’, quando il Picerno passa in vantaggio con Bianchi, che insacca al volo di destro su cross di Rillo. Al 19’ gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Kanoute, punito per un duro fallo su Maiello, ma al 26’ trovano comunque il raddoppio ancora con Bianchi, autore di un rasoterra di sinistro. Il Casarano prova a reagire nel finale di primo tempo: al 32’ Chiricò va vicino al gol e al 40’ Ferrara sfiora la rete.
Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione. Al 9’ Celiento di testa non riesce a schiacciare in porta, mentre al 13’ Chiricò colpisce la traversa su punizione. Al 23’ arriva il gol che riapre la partita: Giraudo accorcia le distanze con una girata di destro su assist di Celiento. Il Picerno resiste e al 28’ va vicino al terzo gol con Cardoni. Nel finale il Casarano spinge con decisione: al 44’ Leonetti manca una buona occasione, ma al 92’ trova il pareggio, deviando di coscia un cross di Maiello.
In classifica il Casarano è nono con 29 punti, insieme al Potenza, mentre il Picerno resta penultimo a quota 20. Nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C il Casarano giocherà sabato 31 gennaio alle 14.30 contro la Cavese allo stadio “Simonetta Lamberti”.