Lecce, Teatro Paisiello: “A Mimmo” omaggio a Domenico Modugno con Pino Ingrosso

LECCE - Giovedì, alle, ilospita, ideato e scritto da, produzione, nell’ambito della stagione teatrale delin collaborazione con

Artista salentino noto al grande pubblico anche per la sua ventennale collaborazione con il Premio Oscar Nicola Piovani, Pino Ingrosso dedica questo spettacolo a Modugno in occasione del trentennale della sua scomparsa. “A Mimmo” attraversa i grandi successi del cantautore pugliese con un’impostazione essenziale, fedele allo spirito di Modugno: senza orpelli né effetti speciali, ma con la forza della voce, della parola e della memoria.

In scena, Pino Ingrosso (voce e chitarra) è affiancato da Daniela Guercia (voce narrante e colori percussivi) e Gino Cesaria (voce narrante). Il racconto si intreccia alle canzoni attraverso aneddoti, curiosità e materiali video, restituendo al pubblico un ritratto vivo, affettuoso e partecipe di una figura che ha segnato l’immaginario musicale italiano.

Cast e produzione:

Principio Attivo Teatro

Pino Ingrosso – voce e chitarra

Daniela Guercia – voce narrante e colori percussivi

Gino Cesaria – voce narrante



