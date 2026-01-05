Lecce, Teatro Paisiello: “A Mimmo” omaggio a Domenico Modugno con Pino Ingrosso
LECCE - Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Paisiello di Lecce ospita “A Mimmo – omaggio a Domenico Modugno”, ideato e scritto da Pino Ingrosso, produzione Principio Attivo Teatro, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Lecce in collaborazione con Puglia Culture.
Artista salentino noto al grande pubblico anche per la sua ventennale collaborazione con il Premio Oscar Nicola Piovani, Pino Ingrosso dedica questo spettacolo a Modugno in occasione del trentennale della sua scomparsa. “A Mimmo” attraversa i grandi successi del cantautore pugliese con un’impostazione essenziale, fedele allo spirito di Modugno: senza orpelli né effetti speciali, ma con la forza della voce, della parola e della memoria.
In scena, Pino Ingrosso (voce e chitarra) è affiancato da Daniela Guercia (voce narrante e colori percussivi) e Gino Cesaria (voce narrante). Il racconto si intreccia alle canzoni attraverso aneddoti, curiosità e materiali video, restituendo al pubblico un ritratto vivo, affettuoso e partecipe di una figura che ha segnato l’immaginario musicale italiano.
Cast e produzione:
- Principio Attivo Teatro
- Pino Ingrosso – voce e chitarra
- Daniela Guercia – voce narrante e colori percussivi
- Gino Cesaria – voce narrante
- Luogo: Teatro Paisiello, Lecce
- Data e ora: Giovedì 8 gennaio 2026, ore 21.00
- Link: Puglia Culture – A Mimmo